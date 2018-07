Saison 2 de Big Little Lies: «attendez de voir ça...»

Plus d’un an après sa diffusion, la première saison de Big Little Lies continue de faire couler beaucoup d’encre aux États-Unis. Récemment, Time Magazine soulignait qu’elle avait démontré – avec d’autres séries comme Dietland et Killing Eve – à quel point les téléspectateurs ont soif de personnages féminins complexes.

« Je suis heureux de faire partie de projets défendus et produits par des femmes, déclare le cinéaste. Parce qu’on en a besoin. Et présentement, c’est à la télé qu’ils ont le plus de chances de voir le jour. Au cinéma, c’est juste des films de superhéros et d’action. Les films de personnages et d’émotions sont durs à vendre. C’est pour ça qu’on voit de plus en plus d’actrices se tourner vers la télévision. Il se passe quelque chose. L’industrie change. »