TOZZI, Michel



Est décédé paisiblement en présence de sa famille le 1er juillet 2018.Il manquera beaucoup à ses quatre enfants: Linda (Cathy), Angelo (Liette), Ronnie (Yvonne) et Marco (Nancy) d'une union précédente avec leur mère, Carmen. Il laisse 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants à qui il manquera beaucoup. Il laisse également dans le deuil ses deux soeurs et son beau-frère, Lydia, Anna (Giuseppe), sa belle-soeur Gloria, sa belle-fille Annie (fille de sa défunte épouse Rosina), sa dévouée conjointe Hélène et plusieurs nièces, neveux et amis.La famille recevra parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville de Mont-Royal, H3P 3E3.Les visites auront lieu le jeudi 5 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 6 juillet de 10h à 11h30.Les funérailles auront lieu le vendredi 6 juillet à 12h à l'église de la Madonna della Difesa, 6800 Henri Julien, Montréal, H2S 2V4, puis ce sera le départ vers le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, Michel avait émis le souhait que des dons soient faits à l'une des oeuvres suivantes qui lui tenaient à coeur: soit la Fondation Maisonneuve-Rosemont ou l'Université Concordia pour le Fonds de bourse d'études Michel Tozzi et famille.Un grand merci à tous les médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires et au personnel médical connexe qui sont allés au-delà de leurs fonctions pour rendre ses derniers jours confortables.