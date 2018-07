CHAMPAGNE, Marc



À Montréal, le 18 juin 2018, à l'âge de 53 ans, est décédé M. Marc Champagne.Il laisse dans le deuil son fils Filip, ses parents: feu M. Jacques Cham-pagne et Mme Suzanne Raymond Champagne, ses frères Louis et Luc, sa soeur Lyna (Stuart Kurtz), son neveu Andrew, ses nièces Madison, Sabrina et Alyssa, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 juillet de 14h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 17h, en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.