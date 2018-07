Camacho a trouvé ses repères

Quand une équipe de la MLS embauche un défenseur étranger pour une période de quatre ans avec un salaire annuel de 700 000 $, les attentes sont grandes, presque démesurées. Pas besoin de dire que l’arrivée de Rudy Camacho ne s’est pas faite dans le calme.

L’arrière central français n’a pas connu une très bonne entrée en matière ; il est le premier à le reconnaître.

« J’arrive ici avec un statut, les gens attendent beaucoup de moi et c’est normal, admet-il calmement. Les prestations du début, elles n’étaient pas bonnes, les critiques font partie du métier, je les accepte.

Ça ne m’a pas affecté. Ce qui m’a affecté, c’est mon niveau de jeu et mes performances. Après, les critiques, ça ne me dérange pas. »

Revirement

Camacho a disputé trois matchs peu convaincants avant de rater les six duels suivants en raison d’une blessure. Depuis son retour au jeu, il pète le feu et respire la confiance.

« Il n’y a pas eu de déclic, je suis bien physiquement, et une fois qu’on est bien physiquement, c’est plus facile.

C’est l’équipe aussi, l’équipe va mieux, c’est plus facile pour moi et pour tout le monde. »

Il peut parler de l’équipe, mais il faut surtout souligner que Camacho semble particulièrement à l’aise de jouer aux côtés de Rod Fanni, qu’il n’avait côtoyé que quelques minutes à son tout premier match avant que les deux joueurs ne se blessent tour à tour.

Depuis que Camacho et Fanni ont été réunis, l’équipe présente une fiche de trois victoires et une défaite. Et encore, Camacho a commencé à réellement bien jouer après les vingt premières minutes du match à Dallas, alors que les locaux avaient déjà marqué leurs deux buts. Depuis, c’est une copie presque parfaite que remet le duo.

Rugueux

Le Français de 27 ans ne semble pas particulièrement costaud à 6’1’’ et 174 livres, mais il joue plus gros que son gabarit.

Il a rapidement pris la mesure du style de jeu pratiqué en MLS, de sorte qu’il ne cède pas un pouce de territoire dans la surface d’Evan Bush et qu’il n’hésite pas à jouer du coude.

« C’était à moi de m’adapter au style de la MLS. Il y a du physique dans tous les championnats, mais il y a beaucoup de jeu direct. »

Preuve que les choses sont vraiment sur la bonne voie pour Camacho, il a été nommé au sein de l’équipe de la semaine dans la MLS.

« J’arrive à attraper cette équipe type de la semaine, mais ça serait mieux d’attraper l’équipe type de la saison. »

Fanni confirmé

Le secret le moins bien gardé de Montréal a été dévoilé officiellement mercredi, après que l’Impact eut confirmé que Rod Fanni passerait le reste de la saison avec l’équipe, lui dont l’entente venait à échéance le 30 juin.

Non seulement le vétéran de 36 ans restera avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2018, mais on a ajouté une option pour 2019.

L’influence qu’exerce Fanni sur l’équipe est indéniable puisque l’Impact présente une fiche de 6-6-0 lors des 12 matchs qu’il a disputés. Sans lui, le dossier passe à 1-4-0.

« C’est génial, je ne peux pas dire que c’est une surprise, mais je suis content que ce soit finalisé et qu’on ne se retrouve plus assis entre deux chaises », a mentionné Daniel Lovitz.

Rudy Camacho, qui fait presque les 400 coups avec Fanni, a préféré ne pas avoir d’influence sur la décision de son compatriote.

« C’est une décision qui lui appartient, je pense qu’il se sent bien ici. Il est content de continuer avec nous, et nous de même. »