CCNR: Jeff Fillion blâmé pour des propos sur les femmes autochtones

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) blâme l’animateur Jeff Fillion pour des propos sur les femmes autochtones diffusés sur les ondes de CHOI Radio X en novembre 2016.

Le CCNR a conclu que les remarques de l’animateur Jeff Fillion constituaient une violation des articles du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable portant sur les droits de la personne, ainsi que des dispositions du Code sur la représentation équitable relatives aux stéréotypes, à la stigmatisation et au contenu dégradant.

Au cours de son émission, l’animateur a parlé des allégations d’abus sexuels qui auraient été infligés par des policiers à des femmes autochtones en régions éloignées. Après enquête, aucune accusation n’avait été portée et M. Fillion a déclaré qu’il n’y avait jamais cru depuis le début.

Il a expliqué que, selon un policier avec qui il en avait parlé, de beaux jeunes policiers avec de belles épouses et de jeunes familles ne risquaient pas d’être tentés par les femmes autochtones «déboîtées» des régions éloignées qui ont les dents pourries, de l’hépatite et des problèmes de drogues.

Le CCNR a reçu plusieurs plaintes contre ces propos, mais une seule plaignante a réclamé une décision. La station a fait valoir que l’intention de M. Fillion était de critiquer le reportage de Radio-Canada qui avait fait état des allégations et des problèmes du maintien de l’ordre dans les communautés éloignées, et non pas d’attiser la haine à l’égard des peuples autochtones.

Le comité a conclu qu’il n’avait pas bien expliqué qu’il dénonçait les abus sexuels et n’avait aucune intention de stéréotyper ou de mépriser les femmes autochtones.

«Bien que M. Fillion s’en soit pris au reportage de Radio-Canada, cela n’a pas constitué l’essentiel de la discussion. Ce sont plutôt les commentaires abusifs et indûment discriminatoires à l’égard des femmes autochtones qui en sont ressortis», peut-on lire dans la décision.