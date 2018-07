C’est le Festival du Mojito dans ce bar de Montréal et tout le monde capote

En période de canicule, rien de mieux que de se rafraichir avec un bon cocktail bien froid (et beaucoup d’eau aussi, bien entendu!).

Ça tombe bien, car le bar La P’tite Grenouille organise un Festival du Mojito durant tout le mois de juillet.

En effet, depuis le 1er juillet et jusqu’au 1er août, vous pouvez commander 10L du mojito de votre choix parmi une sélection pas mal alléchante : Classique, Pretty in pink, Mango mojito et Jack’s hard.

Les piscines de 10L sont l'équivalent d'environ 6 pichets, alors vous comprendrez qu’il est préférable d’y aller en gang. Sinon vous pouvez bien entendu commander le mojito de votre choix dans un format «normal».

Peu importe, c’est à déguster sur la terrasse pour apprécier encore plus!

Cheers!

La P'tite Grenouille de Montréal

3435 boulevard Saint-Laurent

