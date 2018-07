Comment obtenir l’appui de mon garçon ?

Je vis depuis 50 ans avec un éternel insatisfait. Rendue à 73 ans, j’aurais envie d’un peu de calme et de paix. Le problème, c’est que je ne sais pas comment m’y prendre pour lui faire savoir que j’en ai assez de son attitude. Dès que j’aborde cette question délicate avec lui, il monte sur ses grands chevaux et je me tais. J’ai demandé l’aide de mon fils pour qu’il intervienne auprès de son père, mais il refuse sous prétexte que lui n’a jamais eu de problèmes avec son père et qu’il veut maintenir une relation harmonieuse avec lui. Pourquoi pensez-vous que ce garçon que j’ai gâté toute sa vie refuse de me venir en aide quand j’en ai besoin ?

Mère peinée

Il refuse de vous aider parce que cette histoire entre son père et vous ne le regarde pas. Sa loyauté va à ses deux parents et il n’a pas à se mettre en porte à faux entre vous deux. Ne pensez-vous pas qu’il serait temps pour vous d’aller chercher de l’aide pour être capable, rendue à votre âge, de prendre votre vie en main ?