ROCHON, née LACHANCE

Solange



À St-Jérôme, le 29 juin 2018, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Solange Lachance, épouse de feu M. Roger Rochon.Maintenant aux côtés de son époux et de sa fille Johanne, elle laisse dans le deuil ses enfants Line (Roger Auger), Luc (Louise Fauteux), Sylvie (André Cyr), Michel (Sylvie Robitaille), France (Alain Chabot) et Stéphane (Chantale Lavigne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ainsi que parents et amis.Afin de respecter ses dernières volontés il n'y aura pas de rituel funéraire.Mme Solange Lachance a été confiée à la:ST-JÉRÔME450-438-1234