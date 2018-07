SAUVÉ, Philippe



À Montréal, le 1er juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé Philippe Sauvé, époux de feu Denise Racine.Il laisse dans le deuil son fils Richard (Vivianne) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 6 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 7 juillet de 9h à 10h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivront les funérailles en la chapelle du complexe, samedi à 10h.