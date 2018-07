Deux personnes exposées à une «substance inconnue» hospitalisées dans un état critique à Salisbury

Les deux personnes, un homme et une femme, toutes deux quadragénaires, ont été retrouvées inconscientes samedi 30 juin dans une habitation dans la ville d’Amesbury (sud de l’Angleterre), située à une dizaine de kilomètres de Salisbury, où Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été victimes d’une tentative d’empoisonnement à l’agent innervant le 4 mars.

Le déploiement policier a également été renforcé dans les villes d’Amesbury et Salisbury.

Le 4 mars dernier, Sergueï et Ioulia Skripal avaient été retrouvés inconscients et hospitalisés dans un état critique à Salisbury. Ils avaient tous deux été victimes d’une tentative d’empoisonnement à l’agent innervant.

Cet évènement avait abouti à une crise diplomatique entre les deux pays et à une vague d’expulsions croisées de diplomates de la part du Royaume-Uni et de ses alliés d’une part, et de la Russie d’autre part.