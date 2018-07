Deux œufs et un café pour emporter

La canicule que l’on vit me permet de me remémorer de beaux souvenirs. Commençons avec des moments cocasses.

Premièrement, vive le gazon naturel et l’abolition des vieux tapis de gazon synthétique ! Souvent, lors d’un match en après-midi en juillet et en août à St. Louis, le thermomètre affichait au moins 45 °C au niveau du terrain.

Lors d’une description d’un match à la radio, la chaleur était accablante à Philadelphie. Reconnu comme un joueur de tours, je n’ai pas fait mentir ma réputation. Il faisait près de 37 °C. Je me suis approché de mon collègue Jacques Doucet et lui ai versé une chaudière d’eau pendant qu’il décrivait le dernier retrait de la manche.

Quant à moi, quelques jours plus tard au parc Jarry, Claude Raymond, Gilles Desormeaux et Jacques Doucet m’ont lancé par la fenêtre du studio de la radio dans le filet qui était suspendu derrière le marbre. J’ai eu tellement peur que je n’ai pu parler pendant trois jours.

La fin de la période d’échanges sans soumettre un joueur au ballottage se termine le 31 juillet. Le joueur le plus intéressant qui n’est pas officiellement sur le marché est sans aucun doute Jacob deGrom, des Mets de New York. Il est une valeur sûre qui permettra aux Mets d’acquérir des joueurs talentueux et non pas de jeunes prospects.