BEAULIEU, Jean-Paul



À Huntingdon, le 29 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Jean-Paul Beaulieu, époux de Denise Daigneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Jacinthe), Jocelyne, Nicole, Diane (Jean-Marc), ses petits-enfants Marie-Christine, David, Karl et Pierre-Luc, son frère Guy, ses soeurs Gisèle et Lucille ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera aux:35, RUE HECTOR, ORMSTOWNle dimanche 8 juillet 2018 dès 13h30 suivi d'une cérémonie commémorative à 15h.En guise de sympathie, des formulaires seront disponibles sur place pour un don à la Fondation du Centre Hospitalier du Comté Huntingdon; sinon, vous pouvez contribuer à la Fondation Movembre àORMSTOWNwww.mcgerrigle.com