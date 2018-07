En répétition malgré la chaleur

« Tout l’été, on va devoir composer avec la météo. C’est un bon test pour les artistes et pour l’équipe, parce que les journées sont longues », dit-il.

Les artistes sont arrivés à Trois-Rivières il y a une dizaine de jours et il reste environ le quart du spectacle à monter sur place. Il faut aussi ajuster la scène et répéter pour le 4 e spectacle de la série hommage à être présenté cet été à Trois-Rivières.

« Les artistes ont des pauses. On essaie aussi de faire de la prévention, on leur dit de boire de l’eau, on leur donne vraiment les outils nécessaires pour se garder hydratés et on est à l’écoute de leurs besoins », ajoute l’assistante au metteur en scène, conceptrice de la performance acrobatique et chorégraphe acrobatique Émilie Therrien.