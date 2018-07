Festival de jazz jour 7 : la surprise Coltrane

Ne nous faisons pas de fausse joie, John Coltrane (1926-1967) a hélas disparu depuis trop longtemps. Pourtant, à travers des légions de saxophonistes surtout ténors, son esprit demeure ainsi que des idées novatrices. Hier, c’était jour de repos pour votre chroniqueur qui a en a profité pour écouter attentivement un inédit de ce doux géant. Admiré autant par Jimi Hendrix que Frank Zappa, Branford Marsalis et Sonny Rollins, qui, signe les notes du livret, Both Directions at Once, The Lost Album (Impulse 2 Cd en version de luxe),

ainsi qu’en vinyle et sur toutes plates-formes de téléchargement une pépite. Pourtant, du Coltrane, il y en a des rayons entiers à notre disponibilité, mais un inédit comme celui-ci permet de voir et surtout de comprendre son évolution, l’homme des nappes sonores !



Enregistré en 1963 avec son équipe habituelle, soit Mc Coy Tyner au piano, Jimmy Garrisson à la contrebasse et Elvin Jones à batterie, ce doublé se situe dans une période féconde de son évolution musicale. Entre My favorite Things (1960)

et A Love Supreme (1964)

qui ouvre une autre étape, John Coltrane aura travaillé avec Duke Ellington (1962),

sans oublier Ole et Africa

en 1961. Grâce à son fils Ravi ainsi qu’à la ténacité du producteur Ken Druker, nous sommes donc en possession d’une œuvre riche qui vous demandera un certain temps de réflexion, une écoute attentive, avec comme recommandation d’offrir ce disque, à tout un chacun. Inévitablement, vous succomberez à la très belle balade : Nature Boy, ainsi qu’à Impression qui annonce en filigrane l’aventure « free », et sinon, le slow Blues est un modèle de travail. Vous découvrirez aussi des compositions non intitulées qui furent des prises non retenues pour un disque hypothétique. Coltrane épure, intègre, les vertus incantatoires de la musique, avec parfois des questionnements, qui vont poser les bases d’un jazz plus que moderne. À vous de jouer, et j’attends vos impressions, chers lecteurs et lectrices.

