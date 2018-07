Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

The Hitch-hiker

Dans le cadre de Femmes, femmes, un événement visant à promouvoir l’histoire de réalisatrices, le film The Hitch-hiker sera présenté à la Cinémathèque ce soir. L’œuvre a été réalisée par Ida Lupino. Il s’agit du premier film noir réalisé par une femme. On suit deux pêcheurs qui décident d’embarquer un « pouceux » sur l’autoroute. Malheureusement pour eux, l’homme est un dangereux psychopathe évadé de prison. Ce dernier les menacera et les forcera à le conduire à la frontière mexicaine.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Je sors

Cinéma

Oncle Drew

Dax s’est entraîné toute sa vie pour entrer dans une équipe de basketball de rue. Malheureusement, plusieurs mésaventures lui arrivent et il ne peut donc pas atteindre son objectif ultime, celui de remporter le tournoi de basketball de rue à Harlem. Il décide donc d’aller chercher de l’aide auprès du légendaire Oncle Drew. Les deux hommes se formeront une équipe et prouveront qu’un groupe de septuagénaires peu toujours bien jouer.

Sorti le 29 juin

Musique

Akawui

Ce soir c’est Akawui qui prendra d’assaut la scène dans le cadre des concerts Campbell. L’homme aux origines autochtones chiliennes fera danser la foule ce soir avec sa musique aux sonorités hip-hop, reggaeton et mambo. Le multi-instrumentiste qui a déjà été un combattant dans la MMA se sert de la musique pour parler du sort des autochtones à travers le monde.

Ce soir à 19h au square Cabot

Musique

Dominique Hudson

Avec la chaleur qui frappe le Québec ces derniers jours, il ne sera pas difficile de s’imaginer à Cuba ce soir avec la musique de Dominique Hudson et de ses acolytes du The Cuban Martinez Show. Le musicien fusionne à perfection la musique cubaine et le pop pour une soirée dansante qui fera voyager le public dans le sud.

Ce soir à 19h au parc Goncourt, 7701 boulevard Louis-H. La Fontaine

Musique

I Matti Delle Guincaie

Ce groupe d’origine italienne a fait ses preuves autant en Europe qu’au Québec. Les musiciens talentueux savent passer du tango à la rumba, du cancan au ska et même du reggae à la musique traditionnelle de leur pays. Bref, I Matti Delle Guincaie fera passer une belle soirée tout en musique à ceux qui se trouveront au parc de l’Île de la Visitation ce soir.

Ce soir à 19h au parc nature de l’Île de la Visitation

Humour

Le plusse meilleur de l’abécédaire

Le pub Brouhaha organise des soirées d’humour basé sur un thème qui va selon chaque lettre de l’alphabet. Ainsi la première soirée s’est déroulée sous le thème de A comme Amour, puis une autre était sous le thème de R comme Rumeurs. Ce soir, il s’agit de la dernière où le meilleur des soirées précédentes sera présenté.

Ce soir à 20h au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier

Je reste

Film

Marvin ou la belle éducation

Marvin Bijou est un jeune garçon qui a grandi avec des parents qui lui ont fait la vie dure en plus d’être intimidé à l’école. Tanné de sa vie, il décide de partir et de changer son nom pour Martin Clément. Amoureux du théâtre il souhaitera écrire sa propre pièce racontant sa vie, son histoire.

Sorti en DVD le 25 juin

Film

L’immigrante

Une immigrante polonaise, incarnée par Marion Cotillard, est prise dans le monde du burlesque et du vaudeville, à New York dans les années 1920, jusqu’à ce qu’un magicien tente de la sauver. La jeune femme pourra aussi espérer revoir sa sœur coincée sur l’île Ellis. Ce film de James Gray met aussi en vedette Joaquin Phoenix et Jeremy Renner.

Ce soir à 21h à Télé-Québec

Livre

Un ticket pour l’éternité

Dans cet essai, Bruno de Stabenrath, l’auteur de Les Destins brisés du rock, raconte la vie (et la mort) de célébrités qui ont quitté ce monde trop tôt. Il traite de 150 célébrités, dont des auteurs, des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des réalisateurs. De ce nombre, on compte bien sûr sur John Lennon, Albert Camus, Paul Walker, Heath Ledger et Michael Jackson.

Sorti en librairie le 18 juin