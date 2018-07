Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour

Grand spectacle avec Neev et ses invités

C’est l’humoriste aux origines marocaines et françaises, mais qui est né à Montréal, Neev, qui anime le Grand spectacle du Comédie Fest ce soir à Montréal. L’homme qui a un don pour raconter ses anecdotes avec vivacité et énormément d’humour recevra une belle brochette d’invités au cours de la soirée dont, Patrick Groulx, Martin Petit, Jean-François Mercier et Simon Delisle. Neev s’est fait connaître comme première partie de Gad Elmaleh, avant de faire des numéros remarqués dans différents Galas Juste pour rire.

Ce soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

Je sors

Musique

Cambridge University Wind Orchestra au mont Royal

Pour une soirée agréable à l’extérieur, le Cambridge University Wind Orcherstra offrira un concert au chalet du Mont-Royal ce soir. Sous la direction de William Barnes-McCallum, les 53 musiciens joueront entre autres Persistence de Richard L. Saucedo, Paris Sketeches de Martin Ellerby et First Suite in Eb de Gustav Holst. Le tout est entièrement gratuit, il se ne suffit que d’apporter sa chaise!

Ce soir à 19h30 au belvédère du chalet du Mont-Royal

Musique

Qualité Motel

La Plaza Saint-Hubert s’est transformée, depuis hier, en gigantesque braderie dans le cadre de l’événement Atmosph’Air sur la Plaza. Pour l’occasion, de nombreux concerts gratuits sont offerts et c’est Qualité Motel qui sautera sur scène ce soir. Le groupe électro-pop qui est un projet parallèle des membres du populaire groupe Misteur Valaire. Les gars ont d’ailleurs sorti une nouvelle chanson le 21 juin dernier, Sometimes, qu’ils présenteront certainement dans ce spectacle qui devrait faire danser la foule. La formation montréalaise Le Couleur fera la première partie du concert.

Ce soir à 20h30 à la Plaza Saint-Hubert, coin Bélanger

Musique

For Esmé

Le projet musical féministe mené par Martha Meredith, For Esmé, est de passage à Montréal ce soir. Le groupe torontois présentera notamment l’album Righteous Woman lancé le 25 mai dernier qui porte sur le thème des défis d’être une femme moderne et ouverte d’esprit de nos jours. Les groupes Saxsyndrum et L Con seront aussi de la partie pour cette soirée toute en musique.

Ce soir à 21h à La Sotterrenea, 4848 boulevard Saint-Laurent

Humour

Mélanie Ghanimé

Mélanie Ghanimé est en pleine préparation de son tout premier one-woman show qui s’intitulera BRUT[e] et qui sera présenté pour la première fois le 22 novembre à la Place des Arts. Ainsi, pour être fin prête pour le jour J, l’humoriste est en rodage ce soir, et pour quelques autres soirs, au Zoofest. La jeune femme est d’un dynamisme et d’une authenticité désarmante avec son humour qui mélange stand-up et anecdotes dans lequel elle aborde des réflexions sur le fait d’être humain.

Ce soir à 19h au Cabaret du 4e au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Indiscrétions publiques

Ce soir le Théâtre du Ricochet présente Indiscrétions publiques au parc La Fontaine. Cette pièce de la programmation de Théâtre de Verdure est une bonne façon de prendre l’air et de découvrir le parc sous un autre œil puisqu’il s’agit d’un parcours théâtral qui permettra aux spectateurs de se promener à sept stations où de courtes pièces engagées d’auteurs québécois seront présentées avec une touche d’humour.

Ce soir à 19h30 au parc La Fontaine

Je reste

Livre

La fille de la plage de Alexis Aubenque

C’est le début de l’été et Jason, Nathan, Keith et Sandy, quatre jeunes universitaires, se réunissent à Santa Barbara pour une soirée qui s’avère prometteuse. Les jeunes qui se connaissent depuis l’enfance découvrent cependant une fille inconsciente sur la plage, Chelsea. Elle changera la dynamique dans leur groupe. Seul Jason est méfiant envers elle, mais a-t-il raison de l’être?

Sorti le 29 juin

Télé

Les requins

Depuis déjà deux soirs, ICI Explora présente une série documentaire entièrement dédiée aux requins. Ce soir, le troisième épisode de quatre présente les coulisses de la série. Ainsi, la préparation et la panification des tournages sont mises de l’avant, mais surtout le sang-froid des plongeurs caméramans qui capte des images à couper le souffle de ces bêtes aquatiques qui effrayent et fascinent.

Ce soir à 19h sur ICI Explora

Film

Birthmarked

Cette comédie d’Emanuel Hoss-Desmarais met en vedette deux scientifiques qui cherchent à savoir si l’acquis est supérieur à l’inné dans une expérience sur la famille et l’identité humaine. Pour ce faire, ils adoptent deux enfants, une qui avait des parents incultes et un autre qui avait des parents colériques. Avec leur propre enfant, Maurice, les enfants deviennent les cobayes de ce couple.

Sorti en DVD le 3 juillet