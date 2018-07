«Je suis un réalisateur choyé»

Un an après l’immense succès de Big Little Lies, Sharp Objects s’annonce comme un nouveau triomphe pour Vallée. C’est du moins ce qu’on conclut après avoir regardé les quatre premiers épisodes.

De son propre aveu, Jean-Marc Vallée avait peur de plonger dans cette nouvelle aventure. « Ce n’est pas facile de suivre quelqu’un qui a autant de démons, observe le réalisateur. Le côté sombre du récit me faisait peur. Je n’avais jamais abordé une histoire aussi dark. On est loin de C.R.A.Z.Y.! Je n’étais pas en terrain connu. J’étais un peu déstabilisé au début. »

Plusieurs éléments ont contribué à faire de Sharp Objects une aventure laborieuse, indique Jean-Marc Vallée. Les restrictions de temps à cause des horaires de chacun font partie du groupe. De plus, les tournages ont commencé alors que certains scénarios n’étaient toujours pas rentrés.

Quant aux récents propos de Marti Noxon, la scénariste et productrice de Sharp Objects, au magazine web Vulture (elle évoque des engueulades avec Vallée à propos des textes), le principal intéressé ne semble pas s’en faire. « Je pense qu’elle a été mal citée. Parce que Marti sait très bien combien je suis un amoureux des mots. Si j’ai embarqué dans Sharp Objects, c’est à cause d’Amy (Adams) et des mots de Gillian (Flynn). »

Si Jean-Marc Vallée lisait les critiques, il constaterait que Sharp Objects ravit la presse internationale. Du Rolling Stone au Daily Telegraph, en passant par Variety, The Hollywood Reporter et Time, les commentaires élogieux abondent. On parle d’un suspense bien ficelé, d’une minisérie addictive et d’une réalisation remarquable.