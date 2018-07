La bonne version de Chris Williams

Lorsque les Alouettes ont fait l’acquisition de Chris Williams des Lions de la Colombie-Britannique, les observateurs ont eu quelques interrogations par rapport à cette transaction. Ils se demandaient notamment quelle version du receveur de passe on verrait dans l’uniforme montréalais.

Après le camp d’entraînement et les trois premiers matchs de la saison régulière, on peut dire que les Alouettes ont eu la bonne mouture du marchand de vitesse entre les mains.

«Le fait que je sois en santé explique mes succès en grande partie, a souligné Chris Williams qui a été ennuyé par une blessure au genou au cours des deux dernières campagnes. Avant la saison, j’ai été en mesure de m’entraîner comme je l’ai toujours fait et j’ai pu avoir un camp complet.

«Ça fait une grosse différence. Chaque joueur de football doit faire ses preuves chaque saison. C’est la même chose pour moi. Je vois ma venue à Montréal comme une opportunité à saisir.»

Après son opération pour réparer un ligament et le ménisque de son genou droit en 2016, il n’a jamais eu peur de perdre sa vitesse supérieure.

«Je n’ai jamais eu de doute parce que je comptais sur d’excellents physiothérapeutes, a précisé Williams. Je n’ai rien fait de spécial, mais j’ai fait beaucoup d’exercices afin de redonner de la force à mon genou.»

Les résultats sont concluants et Duron Carter a pu en témoigner lors du dernier match à Regina. Il a été battu de vitesse à au moins trois reprises par Williams, dont une sur un long touché.

Réuni avec Lavoie et Jackson

Williams s’est retrouvé en pays de connaissance à son arrivée dans le vestiaire des Alouettes. Il avait déjà joué avec Patrick Lavoie et Ernest Jackson pendant ses deux années à Ottawa.

Les trois membres de l’attaque montréalaise ont notamment gagné la coupe Grey ensemble en 2016. Avec cette conquête, ils ont acquis les ingrédients nécessaires pour connaître du succès.

«On a un bon groupe de joueurs et je crois qu’on est en train de bâtir quelque chose de spécial ici, a souligné Williams. On doit continuer de travailler et d’éviter de tomber dans la frustration quand les choses vont moins bien. Si on continue de jouer comme à Regina, on va se donner une chance d’aller au bout.»

Un réserviste de luxe

Les partisans des Alouettes se souviennent sûrement des succès de Williams sur les retours de bottés. Il avait fait mal paraître les Montréalais à plusieurs reprises notamment lors d’un match à Hamilton en 2012. Lors de cette soirée-là, celui qui portait les couleurs des Tiger-Cats avait réussi un retour de 119 verges après un placement raté.

Est-ce qu’on verra Williams sur les retours de bottés cette saison ? Pas pour le moment selon l’entraîneur Mike Sherman. Il est très satisfait du boulot de Stefan Logan jusqu’à présent.

«S’ils me demandent de sauter sur le terrain, je vais y aller, a expliqué le numéro 3 des Alouettes. Par contre, je crois que Stefan doit avoir le ballon plus souvent et il est dans la bonne chaise. Il fait de l’excellent boulot.»

Pour la première fois depuis longtemps, les Alouettes ont de la profondeur à cette position. C’est un luxe quand on connaît l’importance des unités spéciales dans la LCF.