La préparation à la retraite dans une PME

Avec un peu de bonne volonté de leur employeur, même les travailleurs à l’embauche d’une PME peuvent avoir accès à des services pour préparer leur retraite. L’employeur n’a pas toujours les moyens de mettre en place un régime de retraite pour ses salariés, mais il peut en revanche les aider à bien se préparer !

L’employeur peut instaurer diverses initiatives : séances d’information, formations, distribution de dépliants explicatifs, programmes d’aide, coaching ou mentorat, par exemple.

Les employés d’âge mûr sont souvent plus intéressés que les jeunes à connaître les CELI, REER collectifs et régimes de retraite à cotisations ou prestations déterminées. Toutefois, Jacqueline Codsi, psychologue organisationnelle, coach professionnelle et consultante sénior chez Relais Expert-Conseil, affirme que « l’entreprise a la responsabilité sociale d’éduquer ses employés à l’importance de l’épargne, même s’ils sont jeunes ».

L’organisation peut sensibiliser les jeunes à l’importance d’épargner pour la retraite. Puis, au fur et à mesure que le personnel vieillit, elle peut l’éclairer sur les bonnes pratiques pour prendre sa retraite ou des décisions éclairées. « L’important, c’est d’être capable d’attirer, de retenir et d’accompagner ses employés à tous les stades de leur vie », indique Jacqueline Codsi.

Selon l’experte, les programmes de formation sont particulièrement utiles, puisqu’ils s’adaptent aux besoins de l’employeur et au nombre de participants. « Ce n’est pas un investissement énorme par rapport aux avantages que cela procure à l’entreprise », dit-elle. En effet, des salariés heureux et reconnaissants du soutien reçu peuvent avoir un impact majeur sur le rendement !