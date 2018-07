Le cirque prend l’air

Le festival Montréal complètement cirque est de retour pour une 9e édition et, une fois de plus, ses organisateurs invitent le public à profiter de sa programmation extérieure gratuite qui se déclinera principalement dans le Quartier latin, d’ici le 15 juillet.

Incontournables de son programme à ciel ouvert, les Minutes complètement cirque prendront d’assaut la rue Saint-Denis tous les jours (à l’exception du 9 juillet), à 18 h 30 et 21 h 30.

Mettant en vedette 30 acrobates, ce spectacle déambulatoire qui débutera au coin de la rue Ontario, pour ensuite se diriger vers les Jardins Gamelin, proposera au public d’expérimenter une nouvelle formule, cette année.

« Cette année, nous voulions changer l’atmosphère des Minutes. Nous avons voulu aller vers quelque chose de plus abstrait et ç’a coloré le choix des costumes et des numéros », a expliqué le metteur en scène Anthony Venisse, en entrevue.

« Plutôt que d’avoir une déambulation qui se termine sur un lieu où est présenté un numéro de cirque, nous avons décidé de faire plusieurs stations, dans la déambulation. Le public est donc amené à assister à quatre prestations, durant le parcours. »

Phénix

Au terme de ce périple de 30 minutes, les spectateurs seront invités à suivre les circassiens jusqu’aux Jardins Gamelin pour la présentation du spectacle Phénix, une nouvelle création exécutée sur une piste circulaire.

« Déjà, sous un chapiteau, c’est difficile de créer un spectacle à 360 degrés, a souligné Anthony Venisse. Là, ce l’est encore plus, puisque nous n’avons pas de gradins avec un angle calculé. Malgré tout, nous avons choisi de centraliser la scène dans le parc. Ainsi, on se rapproche encore plus du public. »

Inspirée du cycle de la vie et de la renaissance, Phénix misera principalement sur les acrobaties au sol, mais pourra tout de même profiter de deux tyroliennes et d’une plateforme mécanique intégrée à la scène qui lui permettront d’offrir des numéros en hauteur. On y présentera également de la jonglerie, une première dans l’histoire de ce grand spectacle extérieur.

« C’est complexe, parce que de loin, ce n’est pas évident de voir les balles, a expliqué Anthony Venisse. En plus, il y a les conditions extérieures qui sont difficiles pour un jongleur. Dès qu’il y a un peu de vent, ça peut basculer dans les airs et devenir difficile de rattraper les balles. Ce sera tout un défi, cette année. »

Les quartiers

Le festival visitera également différents quartiers montréalais (Montréal-Nord, Verdun, Saint-Léonard, Mercier...) le temps d’une soirée ou d’un week-end. BBQ, pique-niques ainsi que des spectacles signés par les compagnies Machine de cirque et Ici’Bas figurent entre autres au programme.

► Plus de détails à l’adresse montrealcompletementcirque.com.