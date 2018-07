Le pétoncle, ce bien-aimé de nos tables aime tous les fruits, toutes les sauces, tous les mariages.

Je me souviens de ma première rencontre avec les pétoncles : ils baignaient dans une sauce blanche peu goûteuse et avaient cette texture caoutchouteuse qui survient quand on cuit trop les fruits de mer. À ce moment, je me suis dit qu’une différente cuisson était de mise et que la saveur douce de ce coquillage méritait une seconde chance.

Je me suis mise à servir les pétoncles en entrée, souvent marinés ou en sauce avec des fruits, en apéritif sur des pics avec une petite sauce, ou en plat, soit rôtis ou en sauce. Et les sauces sont presque toujours concoctées avec du vin, car l’alcool sied au prince de la mer. Je me suis aussi aperçue que les pétoncles sont aussi bons crus que cuits. Il ne m’en fallait pas plus pour que cela devienne un de mes mets favoris.

En fin de semaine, une petite fricassée de pétoncles aux mangues et aux tomates, avec une touche de piment pour en réveiller toutes les saveurs.

Et pour ceux qui aiment le cru, un délicieux tartare avec des câpres et des mandarines.

Bon week-end gourmand !

Fricassée de pétoncles aux mangues et tomates

Photo courtoisie

Pour un beau petit repas estival vite préparé et délicieux, les pétoncles sont de mise.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 échalotes, finement hachées

1 gousse d’ail hachée

1 petit piment finement haché

12 petites tomates en moitiés (ou 2 tomates, en dés)

250 ml (1 tasse) de vin blanc

1 c. à s. de farine

16 gros pétoncles

2 mangues pelées, en lanières

2 c. à s. de coriandre hachée

250 ml de crème fraîche

110 g (4 oz) de pousses de radis

Sel et poivre

Méthode

Dans un grand poêlon, faire chauffer 1 c. à s. d’huile. Ajouter les échalotes, l’ail et le piment. Faire revenir 4 minutes. Ajouter les tomates et le vin blanc. Porter à ébullition. Saler et poivrer. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes. Fariner légèrement les pétoncles. Dans un autre poêlon, faire chauffer le reste de l’huile. Ajouter les pétoncles farinés et faire sauter 3 minutes. Transférer dans la poêlée de légumes. Ajouter les mangues, la coriandre et la crème. Réchauffer en mélangeant 4 minutes. Servir avec des pousses ou du riz.

Tartare de pétoncles aux câpres et mandarines

Photo courtoisie

Une entrée estivale à servir avec un petit verre de vin blanc bien frais, pour rafraîchir les fins gourmets.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Réfrigération : 30 minutes

Ingrédients

900 g (2 lb) de petits pétoncles

3 c. à s. de câpres

2 mandarines pelées

à vif, hachées

1 c. à t. de sel d’oignon

1 c. à s. de mayonnaise

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de jus de mandarine

Sel et poivre

Méthode