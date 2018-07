Les Blue Jays flanchent en cinquième manche

Les Mets de New York ont marqué cinq points en cinquième manche pour filer vers un gain de 6-3 face aux Blue Jays de Toronto, mercredi soir, au Rogers Centre.

Les Jays étaient en avance 2-1 après quatre manches. Kendrys Morales les avait inscrits au tableau indicateur en deuxième manche grâce à son neuvième circuit de la saison. Morales a marqué le deuxième point des siens en quatrième manche sur un simple de Lourdes Gurriel fils.

Tout a basculé pour l’équipe locale au cinquième tour au bâton. Todd Frazier a ouvert le bal pour les Mets en catapultant la balle de l’autre côté de la clôture alors que Wilmer Flores était sur les sentiers.

Jose Bautista est ensuite venu hanter son ancienne équipe. En claquant un simple, il a permis à Kevin Plawecki de croiser le marbre. Bautista a lui-même franchi la plaque sur un simple de Michael Conforto. Asdrubal Cabrera a complété le travail en frappant également un simple productif.

Gurriel fils réplique

Gurriel fils a répliqué pour les Jays en sixième manche avec son deuxième point produit de la rencontre. En se commettant dans un optionnel, il a permis à Morales de marquer son troisième point de la soirée.

Russell Martin s’est également illustré du côté torontois, cognant des coups sûrs à ses trois passages dans le rectangle des frappeurs.

La relève des Mets a toutefois été solide et a concédé bien peu de choses aux frappeurs adverses. C’est le releveur Seth Lugo (3-3) qui a signé la victoire. En trois manches de travail, il a accordé un point et trois coups sûrs, et a réussi deux retraits sur des prises. Jeurys Familia a quant à lui obtenu son 16e sauvetage de la saison.

Marcus Stroman (1-6) a encaissé le revers. En quatre manches et deux tiers au monticule, le partant des Jays a alloué six points, six coups sûrs et quatre buts sur balles. Il n’a retiré que deux frappeurs au bâton.

Les Jays profiteront d’une journée de congé avant d’entreprendre une série de trois matchs face aux Yankees de New York, vendredi, à Toronto.