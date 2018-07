Les Yankees l’emportent grâce à la longue balle

Giancarlo Stanton a claqué un circuit de trois points dans la victoire de 6-2 des Yankees face aux Braves d’Atlanta, mercredi après-midi, à New York. Aaron Judge et Kyle Higashioka ont également frappé la longue balle pour les favoris de la foule.

Cette deuxième victoire consécutive des Bombardiers du Bronx leur a permis d’enlever les honneurs de la série de trois matchs face aux Braves, qui s’étaient imposés dans le premier duel.

Stanton a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture en troisième manche alors que Neil Walker et Aaron Hicks étaient sur les sentiers. Il s’agissait d’un 21e circuit cette saison pour Stanton, qui a donné aux siens une avance de 4-0.

Greg Bird avait permis à l’équipe locale d’ouvrir la marque en deuxième manche en poussant Didi Gregorius à la plaque avec un simple.

Judge et Higashioka contribuent

Aaron Judge y est allé de son 24e coup de canon de la saison, en septième manche. Pour sa part, Kyle Higashioka a envoyé la balle dans les gradins pour la troisième fois de la campagne en quatrième manche.

Du côté des Braves, Johan Camargo a réussi un circuit en solo en sixième manche. Pour sa part, Danny Santana a permis à Ender Inciarte de marquer en se commettant dans un optionnel en cinquième.

CC Sabathia (6-3) a obtenu la victoire. En six manches de travail, il a accordé deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en plus de réussir cinq retraits sur des prises.

Julio Teheran (6-6) a encaissé la défaite. Le partant des Braves a concédé cinq points et autant de coups sûrs en cinq manches de travail.

Les Yankees profiteront d’une journée de congé avant d’entreprendre une série de trois matchs face aux Blue Jays, vendredi, à Toronto.