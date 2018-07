Lino A. Saputo Jr. nommé président du C.A. de la Fondation de l’Institut de cardiologie

MONTRÉAL | L’homme d’affaires Lino A. Saputo Jr. a été nommé président du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.

M. Saputo Jr., qui est président du conseil et chef de la direction de Saputo, a ainsi succédé à Henri-Paul Rousseau, qui était président du C.A. de la Fondation depuis neuf ans.

«La cause des maladies cardiovasculaires touche de nombreuses familles au Canada et la mienne ne fait pas exception. Mon père a été admis à l'Institut de cardiologie de Montréal il y a quelques années pour un infarctus du myocarde et a retrouvé une bonne santé grâce à des soins exceptionnels», a dit Lino A. Saputo Jr.

«Cette expérience personnelle a confirmé mon engagement à contribuer au rayonnement et au développement de l’Institut de cardiologie de Montréal, un des trois meilleurs centres de cardiologie au monde, a-t-il ajouté. Nous avons un plan ambitieux pour ce joyau de notre métropole. Il est important d’attirer et de garder les experts à Montréal; ceux d’aujourd’hui, mais aussi ceux des générations futures. Ils permettront aux patients d’obtenir les meilleurs soins possible ici, chez nous, et de s’attaquer de front aux maladies cardiovasculaires.»

De son côté, Josée Noiseux, présidente et directrice générale de la Fondation, a décrit Lino A. Saputo Jr. comme un «homme d’affaires accompli et inspirant, grand philanthrope à la passion et au leadership reconnus», ajoutant qu'«il saura rallier l’ensemble de la communauté montréalaise et québécoise».

Depuis sa création en 1977, la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal a recueilli près de 260 millions de dollars en donations, dont 18,1 millions l’année dernière seulement, a-t-on précisé par communiqué mercredi.