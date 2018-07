Alexandra Cossette a fait un petit clin d’œil au pilote Alain Lambert et elle lui a dit un nom : Gratton. Ensuite, nous sommes montés à bord de l’hélicoptère de son mari, Jean-Jacques, pour une petite balade d’une quinzaine de minutes au-dessus du lac Memphrémagog. Partis de chez mon ami Paul Gaulin, nous avons survolé les résidences cossues et somptueuses de la rive ouest avant d’aller voir le site de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Splendide sous un ciel parfaitement bleu dans une machine surréaliste. Alain nous a ensuite amenés de l’autre côté du lac, et mes yeux ont élargi, se sont écarquillés. Je ne croyais pas qu’il existait au Québec un domaine aussi beau, aussi admirable, aussi grandiose. Comme si nous étions soudainement arrivés au-dessus des jardins de Versailles. En bordure et sur une pointe du lac, s’alignent des dizaines de chefs-d’œuvre d’horticulture et de plantations parsemés de résidences gigantesques, de chalets, de maisons d’invités autour desquels on ne voit que des ouvrages artistiques.