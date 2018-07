Ludovico Einaudi, solennel et envoûtant

Il avait honoré la Maison symphonique en 2016, puis conquis une Salle Wilfrid-Pelletier emplie au début novembre dernier. Pour son deuxième passage chez nous en moins d’un an, le légendaire pianiste Ludovico Einaudi sacrifiait l’intimité des enceintes de la Place des Arts pour l’immensité du Centre Bell, mercredi, à l’invitation du Festival international de jazz de Montréal.

L’artiste italien parcourt actuellement le monde avec sa tournée «Essential Einaudi», un concert sans entracte ni première partie, dans lequel il amalgame des titres de son dernier album, «Elements», paru en 2015 («Petricor», «Elements», «Four Dimensions», etc.), et d’autres perles de son répertoire, comme «Newton’s Cradle», «Tower», «Fly» (créée pour le film «Les Intouchables») et «Experience», entendue dans «Mommy» de Xavier Dolan.

Mercredi, 5640 mélomanes prenaient place dans les gradins, configurés façon théâtre. Assis à son majestueux piano à queue, Ludovico Einaudi faisait dos à ce public on ne peut plus hétéroclite, qui allait de la tendre enfance au troisième âge. Des projections de motifs délicats ou de tableaux abstraits, ou des éclairages à l’occasion sophistiqués, faisaient office de seul support visuel.

Cinq musiciens l’accompagnaient, excepté lors de ce long et envoûtant solo de mi-parcours, où il a inséré la bien-aimée «Nuvole Bianche», l’un de ses plus grands succès, dans une presque totale obscurité.

L’ovation qui a suivi cette longue parenthèse a été bruyante, sentie et généreuse, tant et si bien qu'Einaudi, réservé et entièrement dévoué à son instrument jusque-là, a pris un moment pour se retourner et remercier l’assistance d’un mouvement de la tête et des bras.

Les inconditionnels d’Einaudi craignaient peut-être que l’œuvre du prodigieux virtuose, reconnu pour ses compositions mélodiques, ne soit un brin désacralisée par la tonitruance de la maison du Canadien et son odeur de maïs soufflé, ou que ses sonorités ne trouvent pas grâce aux oreilles fines, en cet endroit où l’acoustique peut parfois flancher.

Mais les puristes se sont sûrement ravisés, car rarement aura-t-on vu et entendu le Centre Bell si calme, si recueilli, si captif, dans une ambiance aussi solennelle que respectueuse. Outre les salves d’applaudissements et les murmures admiratifs entre les morceaux, et quelques quintes de toux ici et là, les âmes, les cœurs et les esprits étaient tout à Ludovico Einaudi, dont on appréciera le savoir-faire et la touche pop sans nécessairement être féru de musique classique.