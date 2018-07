Nova Bus décroche une commande de 82 autobus pour Ottawa

SAINT-EUSTACHE – Le constructeur d’autobus Nova Bus de Saint-Eustache a annoncé, mercredi, une commande de 82 autobus urbains de 40 pieds propulsés au diesel pour le compte d’OC Transpo, la société de transport de la ville d’Ottawa.

La livraison de ces autobus, qui remplaceront les véhicules vieillissants d’OC Transpo, est prévue d’ici la fin 2019.

Ils seront fabriqués à Saint-Eustache, ce qui permettra de maintenir les emplois à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac, où sont fabriqués les châssis des véhicules.

«Nous sommes heureux et très fiers de renouer notre partenariat avec OC Transpo et de faire partie à nouveau du quotidien des gens d'Ottawa», a indiqué Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

«OC Transpo reconnaît le niveau de service élevé qu'offrent nos autobus tout au long de leur vie utile et compte sur la sécurité et la fiabilité de nos véhicules dans le cadre de ses opérations quotidiennes», a-t-il ajouté.

Ottawa mettra en service un système léger sur rail en fin d'année et les nouveaux véhicules de Nova Bus s'intégreront à son réseau de transport.

Cette commande découle de la participation d'OC Transpo au programme d'approvisionnement Metrolinx Transit Procurement Initiative (TPI).