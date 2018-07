Protection de l’environnement: des organismes dénoncent la résistance des municipalités

MONTRÉAL – Des organismes dénoncent la résistance des municipalités à protéger l’environnement en adoptant des actions qui minent la conservation des terres agricoles et humides et qui favorisent l’étalement urbain.

Les organismes Vivre en Ville, Équiterre, Nature Québec et la Fondation David Suzuki ont fait front commun et dévoilé mercredi une analyse commune qui pointe du doigt les mauvais coups du monde municipal en matière d’environnement, et appellent les acteurs municipaux à faire davantage preuve de responsabilité.

«Nous demandons aux partis politiques de ne pas céder à la pression des municipalités pour faire une chose et son contraire», a réagi le directeur général d’Équiterre Sidney Ribaux, alors que les élections provinciales d’octobre arrivent à grands pas.

Selon le regroupement d’organismes, plus de 1000 hectares agricoles sur les couronnes nord et sud sont actuellement ciblés pour un usage autre qu’agricole.

Le directeur général de Nature Québec Christian Simard a aussi déploré l’adoption de plus 300 résolutions de conseils municipaux pour affaiblir la Loi sur la conservation des milieux humides.

Les environnementalistes ont aussi critiqué le prolongement et l’élargissement d’autoroutes, notamment des autoroutes 13 et 19 dans la région métropolitaine, qui augmenteront la congestion routière et vont à l’encontre de la mobilité durable.

«S’il y a 10 % des municipalités qui ne jouent pas le jeu [de la protection de l'environnement] et demandent le minimum, tout le monde va demander le minimum», s’est inquiété le directeur général de Vivre en Ville Christian Savard.