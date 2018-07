Saint-Hyacinthe: les instants avant le meurtre captés sur caméra de surveillance

Une caméra de surveillance a capté les derniers instants de Denis Chassé, cet homme assassiné dans un tunnel piétonnier de Saint-Hyacinthe mardi, montre des images obtenues par TVA Nouvelles.

Sur la séquence, on voit la victime de 60 ans, Denis Chassé, se déplacer avec son tricycle et entrer dans le tunnel piétonnier où le crime a été commis. On voit ensuite le suspect, Steve Gaudette, s’engouffrer dans le même passage souterrain. Quelques instants plus tard, quelqu’un d’autre en ressort, en état de choc, pour appeler les services d’urgence.

Cette vidéo a pu être captée par une caméra de surveillance installée sur un commerce situé juste en face de ce tunnel.

«Du moment que la scène s’est déroulée, il y a une personne qui est venue me parler pour me dire ce qui s’était passé dans le tunnel, a raconté David Brunette, propriétaire du bar Grand Tronc. Moi, à ce moment-là, je suis rentré à l’intérieur et j’ai pris l’initiative de commencer à regarder mes caméras vidéo. On a vu qu’il s’était passé quelque chose.»

Ces images ont été saisies par les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Steve Gaudette, 38 ans, a d’ailleurs été formellement accusé de meurtre au deuxième degré dans cette affaire. Il a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Son avocat a notamment demandé à ce qu’il subisse une évaluation psychiatrique à l’Institut Philippe-Pinel.

Il doit revenir en cour le 16 juillet prochain.