En 33 ans de vie sur Terre, je n’ai pas souvenir d’avoir eu aussi chaud. Oui, je suis déjà allé dans un spa et je suis déjà resté par la suite quelques minutes dans un sauna, mais c’était un environnement contrôlé, conçu pour suer. Je n’ai jamais vécu l’effet sauna simplement en sortant de chez nous.

La température est sûrement le sujet qui nous unit le plus. Bien avant la politique ou les transactions de misère du Canadien de Montréal. La sueur et les frissons sont le liant social universel.

Chanceux

Il y a quelque chose de bien là-dedans. C’est sain d’avoir un sujet de discussion qui concerne tout le monde. En même temps, nous sommes tellement habitués d’en parler que nous en sommes presque blasés. Alors que les médias nous font des reportages sur l’importance de boire de l’eau et de ne pas rester au soleil trop longtemps (merci, je n’y avais pas pensé), on oublie peut-être de parler de ceux qui souffrent réellement de cette vague de chaleur. Et je vous l’avoue tout de suite, je n’en fais pas partie.

Je fais partie du groupe des chanceux. Je possède l’air conditionné ainsi qu’une piscine. Je possède autant de moyens de me rafraîchir l’été que de me réchauffer l’hiver. Ce n’est pas pour me vanter, c’est simplement pour vous démontrer que je suis conscient de ma chance.

Parce que je sais que beaucoup trop de gens sont coincés dans une maison, un appartement, un lieu de travail qui sont de véritables fournaises. Je sais que je ne peux pas aider tout le monde, en fait, personne ne le peut. Mais c’est peut-être dans ce genre de situation caniculaire que les petits gestes font les plus grandes différences.

Solidarité

Donner une pause plus longue aux employés pour permettre à leur sang d’arrêter de bouillir dans leurs veines. Aller visiter nos proches, nos amis qui n’ont pas la chance de vivre sous le souffle du fréon. Inviter des gens à se baigner, pour le plaisir et la satisfaction d’être submergé d’eau fraîche.

Traîner quelques bouteilles d’eau dans la voiture pour les remettre aux gens plus démunis. Acheter une grosse boîte de Popsicle et les donner à des gens dans la rue comme ça, pour rien, juste pour qu’ils aient, un court instant, un hiver aux arômes de raisin dans la bouche.

Partager une place d’ombre avec des inconnus. Juste pour vivre ensemble un court moment d’accalmie, où le soleil ne semble pas être à nos trousses.

Ce sont de petites choses, je sais, cela peut même paraître insignifiant. Je crois simplement qu’ironiquement, c’est quand il fait le plus chaud qu’il faut se serrer le plus ensemble.

J’écris ces mots en dégustant un café glacé et, dès que je sortirai de ce café climatisé pour retourner dans notre mijoteuse urbaine, je vous promets que j’invite un ami à se baigner. En fait, il est peut-être même déjà là !