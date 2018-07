Tiré par les cheveux ?

Que penser de l’expression « se faire une tête » ? Ne faudrait-il pas dire « se faire une idée » ? demande Guylaine, une lectrice. Une autre lectrice, C. Besner, remarquait récemment avec humour : « pour se faire une tête, n’y aurait-il pas lieu simplement de faire appel à un coiffeur ? » Bien sûr, se faire une tête peut signifier se farder, se coiffer. Mais le langage parlé donne à cette locution le sens de se faire une idée de quelque chose. Se faire, comme se construire une tête... ou une idée. Ce régionalisme est imagé et fort convenable. Je mets la même ardeur mesurée à prôner l’utilisation de la locution « poser un geste ». Il est vrai que l’expression est considérée comme une impropriété par certains ouvrages. Mais l’OQLF soutient que cette formule, ignorée en France, qui s’approche de la locution « poser un acte », employée en Belgique, ne doit pas être condamnée. On peut bien sûr dire et écrire « faire un geste », « accomplir un acte ».