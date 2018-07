Un grand rassemblement pour les collectionneurs de vinyles dimanche

BÉCANCOUR | Véritable passionné de musique, Marc Piché possède une vaste collection de disques vinyles qui couvre l'histoire musicale des années 30 à aujourd'hui. Il organise ce week-end un rendez-vous pour les amateurs qui veulent vendre et échanger des disques.

«Il y a un grand retour du vinyle depuis environ cinq ans. Pour ma part, j’en ai environ 3000 et ce sont majoritairement des compilations. Ça évite d’en avoir 50 000 et de devoir posséder 10 albums d’un même artiste pour avoir ses grands succès. L’idée, c’est d’avoir la plus grande anthologie où on retrouve toutes les chansons qui se sont retrouvées sur les palmarès», a expliqué l'homme originaire du quartier Saint-Gertrude, à Bécancour.

Sa collection de tous les genres musicaux compte des éditions limitées pratiquement introuvables, qui proviennent d'aussi loin que le Danemark, les Pays-Bas et l'Australie.

«Maintenant, avec internet, on peut acheter toutes sortes de choses qu’on croyait impossibles à obtenir il y a quelques années à peine», a confié M. Piché.

C’est le cas d’un de ses albums de Céline Dion, une édition rare pressée à quelques centaines d’exemplaires seulement.

«Il se vend entre 500 et 1000 $, selon la condition. Il est difficile à trouver», a-t-il expliqué.

Marc Piché a un penchant pour les discographies complètes. Son acolyte Vincent Bouffard préfère pour sa part les disques de Noel. Il en compte plus de 130.

«Il y en a de toutes sortes, mais personnellement, je cherche des pièces de collection qu’on ne retrouve pas tous les jours. Ma plus récente trouvaille, c’est l’album de Noël édition Star Wars», a-t-il raconté en souriant.

Des milliers de Québécois mélomanes partagent cette passion. Ils se donneront rendez-vous à Bécancour, ce dimanche pour une grande foire du disque qui se tiendra dès 10 h à l'Auberge Godefroy.