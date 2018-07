[VIDÉO] Les 11 meilleures répliques de Capitaine America en ce jour de la fête des États-Unis

Alors que les déclarations incendiaires du président des États-Unis ont mis à l’épreuve la réputation du pays à l’internationale, vers qui les Américains peuvent-ils se tourner pour trouver des paroles inspirantes en ce 4 juillet?

À ce sujet, bien des amateurs de superhéros n’en ont que pour Capitaine America. «CAP» pour les intimes.

La chaîne Youtube Topsicle a scruté chacune des répliques du superhéros emblématique pour y relever des perles de réparties.

Des répliques qui montrent tout son courage et sa bravoure... et un même un certain sens de l’humour dans les moments les plus téméraires.

En plus, vous verrez l’évolution du bon Capitaine étoilé au fil des adaptations cinématographiques.

Ne vous gênez pas pour commenter s’il vous vient à l’esprit une autre fameuse réplique de Steve Rogers alias Capitaine America.

Bon visionnement!