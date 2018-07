Yan Gomes détrône les Royals

Yan Gomes a frappé un grand chelem en sixième manche et les Indians de Cleveland ont défait les Royals au compte de 6-4, mardi à Kansas City.

Il s’agissait de la troisième frappe de quatre points du receveur en carrière, et de son 10e circuit de la saison.

Un simple de Jose Ramirez et un ballon-sacrifice de Yonder Alonso avaient permis aux vainqueurs de s’inscrire au tableau en première manche.

Du côté des favoris de la foule, Lucas Duda a claqué son sixième circuit de la campagne en première manche. Whit Merrifield (simple) et Rosell Herrera (double) ont ensuite produit chacun un point lors de la manche suivante.

Même s’il a concédé quatre points et neuf coups sûrs en six manches de travail, Shane Bieber (4-0) a été crédité de la victoire.

Son vis-à-vis, Danny Duffy (4-8), a permis six points et huit frappes en lieu sûr en six tours au bâton.