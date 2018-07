NANTEL, Anita



À St-Eustache, 3 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Anita Nantel, épouse de feu monsieur Henri Faber.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anita (Gaston), Guy (Micheline), Danielle (Normand) et Jacques, ses petits-enfants Frédéric, Patrick, Philippe, Roger-Olivier, Caroline, Véronique, Cynthia, Élisabeth, Alex et Félycia, ses arrière-petits-enfants Édouard, Aymie, Henri, Arthur, Victoria, Zoé, Eva, Gabriel et Lili-Anne ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 8 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 9 juillet dès 9h. Un service suivra en la chapelle du salon à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.