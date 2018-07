McDOUGALL, Ronald "Ron"



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Ronald McDougall, époux de Mme Pauline Désormeaux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Steven (Jocelyne Girard), ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.