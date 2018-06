7 activités de cirque farfelues à faire en famille

En collaboration avec

Le festival le plus abracadabrantesque de Montréal s’installe en ville. Ça nous ramène notre cœur d'enfant juste à temps pour l'été et pour s'amuser!

Du 5 au 15 juillet, bébés, petits et très grands sont conviés à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE pour une grande fête circassienne où les activités de rue et les spectacles fascinants jonglent avec le théâtre, la danse et la musique.

Voici une foule d'activités gratuites à faire en famille, en plus de spectacles en salle qui ne seront rien de moins que fabuleux.

La Rue Complètement Cirque – complètement gratuite!

Renald Laurin

Poussez des OH! et des AH!

Ouvrez l'œil, ils seront partout. Empilés en pyramides humaines et suspendus dans les airs, les acrobates débarqueront par dizaines sur la rue Saint-Denis. Ces performances, d'une durée de 30 minutes chacune, auront lieu deux fois par soir – de quoi être ébahis, encore et encore.

Les Minutes Complètement Cirque

Du 5 au 15 juillet* | 18h30 et 21h30

À l’angle des rues Saint-Denis et Ontario

Gratuit

Assistez à un spectacle à 360°

Le spectacle Phénix propose une illustration époustouflante du cycle de la vie à grands coups de roues Cyr, de danse, de jonglerie et de voltiges aériennes. Au total, plus d'une trentaine d'acrobates livreront une performance aussi touchante qu'extraordinaire. Assoyez-vous où bon vous semble: toutes les places autour de cette scène circulaire donnent un accès privilégié à ce spectacle renversant.

Phénix

Du 5 au 15 juillet* | 19h15 et 22h15

Jardins Gamelin (Métro Berri-UQAM)

Gratuit

Soyez aux premières loges, partout

Approchez-vous à quelques pas des acrobates ou installez-vous confortablement avec une bière (ou une limonade pour les petits!) à la terrasse Complètement Cirque Brasseurs de Montréal. Puis, laissez-vous porter par l'action de ces performances circassiennes qui défient la gravité et fascinent à tout coup.

Place aux performances

Du 5 au 15 juillet* | 17h30 à 23h00

Entre les rues entre Ontario et De Maisonneuve

Gratuit

Andrew Miller

Transformez les petits en saltimbanques

Parce que les spectacles de rue inspirent les petits, laissez-les s'amuser et explorer le cirque dans la zone jeunesse destinée aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Gageons que le trampoline, la jonglerie, le trapèze et toutes les autres surprises vous vaudront plusieurs «Regarde, regarde, maman! Prends-moi en photo, papa!».

Zone jeunesse Complètement Cirque de Radio-Canada

Du 5 au 15 juillet* | 17h30 à 21h30

Rue Saint-Denis (entre les rues Sherbrooke et Ontario)

Gratuit

Faites du sport de funambule

Envie d'un peu de sport? Le fitness et le yoga aérien vous permettront de repousser vos limites et de suivre un entraînement qui sort l’ordinaire. Grâce aux harnais suspendus, adoptez des positions sportives, acrobatiques et fantastiques. Surveillez la programmation pour toutes les séances offertes et succombez à la magie du cirque.

Fitness et yoga aérien

Du 5 au 15 juillet* | 17h30 à 21h30

Entre les rues Ontario et De Maisonneuve

Gratuit

*Relâche le 9 juillet

En salle

Maxim Paré Fortin

Passez du temps de qualité avec bébé

Lovez les poupons et les jeunes enfants au creux de votre épaule pour apprécier le doux ballet aérien de ce mobile grandeur nature. Des balades et des comptines enveloppantes accompagneront en musique ce moment de pure douceur partagé avec vos petits.

Le Mobile

Du 7 au 15 juillet* | 9h30 et 10h30

À la TOHU



*Relâche du 9 au 11 juillet

Amanda Russell

Retenez votre souffle et pouffez de rire

Dans ce spectacle clownesque et poétique, Jamie Adkins rivalise de bouffonneries pour faire rire entre deux acrobaties. Accompagné par une joueuse de tuba qui marque le rythme de ce chaos contrôlé et comique, l'acrobate livre une performance touchante et rigolote.

Espièglerie

Du 5 au 15 juillet* | Heures variées

À la TOHU



*Relâche les 9 et 10 juillet

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival rassembleur et mobilisateur proposant chaque année, en juillet, une programmation cirque éclatée à travers la ville. Un moment idéal pour découvrir en famille le cirque sous toutes ses formes!

Choisissez dès maintenant vos activités favorites dans la programmation.