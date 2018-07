GAGNON (née Provost), Jeanne



À Laval, le 3 juillet 2018, à l'âge de, est décédée Jeanne Provost, veuve de Rosario Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Gilles, Maurice (Nicole Langelier), Monique (Pierre Moquin), et Nicole (Robert Hélie), ses neuf petits-enfants, ses treize arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 5 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexeLes funérailles auront lieu le vendredi 6 juillet 2018 à 13h30 en l'église de La Visitation, 1847, boul. Gouin est, Montréal. La famille recevra les condoléances à compter de 13h.