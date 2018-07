MORIN, André



Ce 1er juillet 2018, est décédé à Nominingue, M. André Morin, à l'âge de 75 ans, époux de Mme Linda Durand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel Morin (Valérie Savard) et Jérôme Morin (Joëlle Lamoureux), ses petits-enfants Jérémy, Jacob, Etienne et Marianne, son beau-frère Sylvain, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 juillet 2018 de 13h à 17h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6