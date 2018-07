Agenda du week-end

Montréal Complètement Cirque

Jusqu’au 15 juillet, on pourra voir des spectacles de cirque en salles et en ville. Pendant 11 jours, la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, sera complètement cirque. Le spectacle Phénix est présenté aux Jardins Gamelin, en plus de 7 spectacles en salles.