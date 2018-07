Anne-Marie Withenshaw annonce qu'elle attend un enfant

Anne-Marie Withenshaw a annoncé qu'elle attendait un deuxième enfant avec son mari, Jay Walker, à l'émission Les échangistes le 4 juillet dernier.

L’animatrice a dévoilé son ventre bien rond sur le plateau de télé et lors d'une séance photo improvisée qu’elle a partagée sur Instagram.

Une publication partagée par ANNE-MARIE WITHENSHAW (@amwithenshaw) le 4 Juil. 2018 à 6 :17 PDT

«Arrivait le moment où je ne pouvais plus vous le cacher! Notre famille s’agrandit... et à la fin de l’année on sera 4!»

Celle que l’on a connue à Musique Plus a aussi révélé qu’elle attendait une fille d’ici la fin de l’année. Les parents ont déjà un enfant, Emma-Rose, maintenant âgée de près de 5 ans.

Une publication partagée par ANNE-MARIE WITHENSHAW (@amwithenshaw) le 17 Juin 2018 à 7 :27 PDT

Félicitations aux parents!