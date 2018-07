Attouchement sexuel: un massothérapeute écope de 14 mois

Lors de ce massage, il avait glissé ses mains sous le maillot de bain de la victime, qui l’a dénoncé quelques mois plus tard. Il avait plaidé coupable en décembre dernier.

« Son mode de vie où le mensonge et le conflit lui servent trop souvent de guide laisse songeur », a indiqué le juge Guimond dans sa décision.

« C’est ce à quoi on pouvait s’attendre dans les circonstances. La situation n’était pas évidente. S’il n’y avait pas eu d’antécédents judiciaires, on ne serait pas en train de se parler », a commenté l’avocate de la défense, Me Sylvie Bordelais.