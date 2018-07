Backbone: l’art acrobatique à son meilleur

MONTRÉAL | C’est en défiant les lois de la physique et en enchaînant sauts périlleux, pyramides humaines et exploits acrobatiques que le collectif australien Gravity & Other Myths a présenté son nouveau spectacle, «Backbone», jeudi soir, à La Tohu, à l’invitation de Montréal Complètement Cirque.

Quatre ans après le succès de leur seconde création «A Simple Space», la troupe australienne a su se renouveler dans la continuité, en basant son nouveau spectacle sur la dualité des forces, qu’elles soient physiques ou mentales, collectives ou individuelles, terriennes ou aériennes.

Le titre du spectacle faisant référence à la colonne vertébrale du corps humain, les dix acrobates amorcent le spectacle en montant une structure de mats de toutes tailles, en fond de scène, qu’ils testeront plus tard dans un numéro aussi onirique que majestueux. Des seaux en métal remplis de terre vont ensuite leur permettre de jouer comme des enfants, tout en créant un flot ininterrompu de figures acrobatiques originales à deux, à trois, à cinq ou même à dix.

Sur le côté de la scène, un percussionniste et un violoniste, qui pose parfois son archet pour caresser le clavier, interprètent une musique originale et inspirée, tout en jouant aussi avec les acrobates.

Les scènes s’enchaînent à un rythme soutenu qui garde le spectateur en alerte constante. Certaines sont d’une grande poésie, alors que d’autres font appel à l’humour australien un peu décalé.

Par exemple les athlètes se mettent en ligne et doivent se compter. Chacun dit un chiffre, mais si deux disent le même chiffre, ils sont punis par un coup d’élastique sur les abdos. Tout le monde va y trouver son compte. On pourra compter sur l’apparition, à plusieurs reprises durant la soirée, d’un chevalier en armure pour détendre l’atmosphère.

La cohésion et la solidité du groupe sont aussi intéressantes et importantes que la qualité intrinsèque de chacun des athlètes-acrobates. Jeunes, beaux et souriants en permanence, ils sont incroyables de diversité, de polyvalence, de précision et d’entraide.

Parmi les images marquantes, des femmes marchent littéralement sur la tête des hommes sans aucun soutien, sans parler de celle qui se retrouve totalement en équilibre, sur le dos, en haut d’un mat.

Pendant près de 80 minutes, les corps sautent, se plient, roulent, se tordent, s’étirent, virevoltent, se bousculent parfois violemment et repartent à l’assaut dans une chorégraphie parfaitement bien millimétrée. Du grand art.

«Backbone» de Gravity & Other Myths est présenté à La Tohu, jusqu’au 14 juillet, dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque.