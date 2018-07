Ben Mulroney veut faire connaître le FEQ

Les plus grands événements et les stars les plus populaires n’ont plus de secrets pour lui. L’animateur Ben Mulroney débarque en ville pour quelques jours, avec une mission bien précise. Il souhaite faire rayonner le Festival d’été dans le reste du Canada, à travers une série de reportages qu’il présentera à ses émissions ETalk et Your Morning, diffusées à CTV.

Le Festival d’été étant un événement d’envergure internationale, il a avoué jeudi lors d’une conférence de presse ne pas comprendre pourquoi le festival n’était pas plus connu à travers le pays.

« Je travaille dans le milieu culturel depuis 17 ans et je ne connaissais pas ce festival. Quand j’ai vu la programmation, je me suis demandé pourquoi ce n’était pas le festival le plus populaire en Amérique du Nord. »

Il réalisera ainsi une série d’entrevues d’ici le 9 juillet, qui seront diffusées durant tout le festival sur le réseau anglophone. Il rencontrera bien sûr des stars internationales, mais il souhaite aussi faire connaître des artistes québécois comme Charlotte Cardin, a-t-il fait savoir, gardant le mystère sur ce qu’il fera exactement.

« C’est sûr qu’on aimerait parler à Neil Young, Shawn Mendes, The Chainsmokers... mais je ne sais pas encore qui va vouloir nous parler. Ce n’est pas seulement à qui on va parler qui est important, c’est la manière de le faire. Ça fait 17 ans qu’on fait ETalk, et on sait comment présenter quelque chose de nouveau à nos téléspectateurs. On va les convaincre qu’ils doivent connaître ce festival. »

En direct

Ben Mulroney sera aussi en direct lundi matin, tout près du Château Frontenac, pour la présentation de son émission Your Morning. Quant à son émission de divertissement ETalk, elle est l’émission culturelle la plus regardée au pays, avec une moyenne de 5,2 millions de téléspectateurs par semaine. Une belle visibilité assurée pour le FEQ.

L’animateur était d’ailleurs très heureux d’être de retour à Québec. « Ça fait 17 ans que je ne suis pas revenu à Québec. [...] J’ai beaucoup d’histoires personnelles dans cette ville », a confié celui qui a étudié le droit à l’Université Laval.

Plus de couverture

Du côté du Festival d’été, le but est clair : faire croître le festival encore davantage.

Selon les données de l’Office du tourisme, 60 % des festivaliers proviennent de la région de Québec, 28 % du reste de la province, 14 % du reste du Canada et des États-Unis, puis 4 % du reste du monde.

Puisque le FEQ « jouit d’une notoriété internationale », la directrice des communications Samantha McKinley affirme qu’encore plus de médias se sont intéressés cette année à couvrir le festival.

« On commence à atteindre de nouveaux plateaux », a-t-elle commenté, ajoutant que 310 médias ont été accrédités pour cette 51e édition, contre 250 l’an passé.