LAPLANTE, Paulette



À Farnham, le 28 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Paulette Laplante, épouse de M. Gilles Gauthier et mère de feu Richard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Marc) et Martin, ses petits-enfants, Jean-Marc, Réjean et Alexandre ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 juillet 2018 à 10h en l'église Notre-Dame de Lourdes au 4949 rue de Verdun à Verdun, H4G 1N4.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Gérard Harbec pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Foyer Farnham serait apprécié en mémoire de Paulette Laplante.