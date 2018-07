Opération à un genou: le défenseur Shea Weber sera absent pour 5 à 6 mois

Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi que le défenseur Shea Weber devra s'absenter pour une période prolongée en raison d'une arthroscopie afin de réparer une déchirure à un ménisque du genou droit. La période de guérison prévue est de cinq à six mois.

«Nous sommes très déçus de réaliser que cette blessure au genou va faire en sorte que Shea devra s'absenter pour une période prolongée, a réagi le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, par voie de communiqué. Ce genre de situation est hors de notre contrôle, et nous devons nous en remettre pleinement aux instances médicales. Nous sommes confiants que la période de réhabilitation se déroulera comme prévu, afin d'anticiper un retour au jeu le plus rapidement possible dans le cas de Shea.»

La complexité de la situation d'un point de vue médical a aussi été expliquée dans le communiqué émis par l’organisation.

«Actuellement en réhabilitation à la suite d'une intervention chirurgicale au pied gauche qui fut pratiquée le 13 mars 2018 (et nécessitant une période de remise en condition prévue de six mois), Shea Weber et le personnel médical du Canadien avaient prévu une consultation avec le chirurgien orthopédique pour vérifier l'état de son genou. Cette rencontre a dû être repoussée à plus tard en raison de l'intervention chirurgicale au pied, a ainsi noté le Dr David Mulder, médecin en chef de l'équipe.

«Au terme des consultations effectuées auprès des Dr Robert LaPrade et Dr Robert Anderson, le chirurgien qui a procédé à l'intervention chirurgicale à son pied, il fut déterminé qu'une arthroscopie au genou était nécessaire. Cette intervention a été pratiquée le 19 juin dernier par le Dr LaPrade au Steadman Clinic, à Vail, au Colorado. La procédure a permis de constater que les dommages étaient plus sérieux et qu'une intervention plus complète que prévue s'imposait afin de réparer une déchirure méniscale. Il est important de mentionner que cette procédure n'aurait pu être pratiquée plus tôt en raison de la période de remise en condition suite à l'intervention au pied que Shea a subie. Ainsi, la période de guérison prévue suite à cette dernière intervention au genou est estimée à cinq à six mois, ce qui fait en sorte que le retour au jeu de Shea est prévu pour la mi-décembre 2018.»