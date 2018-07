Ce nouveau bar du Vieux-Montréal vous donnera l’impression d’être en Italie

La Place Jacques-Cartier accueille un tout nouvel établissement d’inspiration italienne.

Le bar éphémère La Terrazza est en fait une collaboration entre le Groupe Antonopoulos et le Groupe Coldroom.

courtoisie Groupe Antonopoulos

C’est dans l’ancien restaurant Le Fripon, au 436 Place Jacques-Cartier que le bar éphémère s’est installé. L’endroit est ouvert depuis ce week-end et le sera au moins jusqu’au mois d’octobre. Actuellement, l’endroit est ouvert le soir, mais devrait sous peu l’être également les midis. Un deuxième niveau sera aussi ouvert dans les semaines à venir, nous informe Dimitri Antonopoulos, l’un des associés du projet.

courtoisie Groupe Antonopoulos

courtoisie Groupe Antonopoulos

La Terrazza est le nouvel endroit où aller pour se sentir en Italie et vivre un aperitivo traditionnel tout en conservant un côté local. Bien qu’il y ait du vin sur le menu, l’endroit se concentre surtout sur les cocktails et les amari. Pour la bouffe, c’est bien entendu les antipasti qui sont à l’honneur.

Une publication partagée par La Terrazza (@laterrazzamtl) le 29 Juin 2018 à 3 :22 PDT

courtoisie Groupe Antonopoulos

Comme l’endroit vient tout juste de voir le jour, les critiques se font très rares encore. Vous devrez donc aller faire le test pour savoir si c’est le genre d’endroit où vous passerez votre été à défaut l’aller en Italie!



La Terrazza

436 Place Jacques-Cartier

