Ce nouveau resto indien rose est LE nouvel endroit où se «dater» sur le Plateau

Sur l’avenue Mont-Royal, on trouve une toute nouvelle adresse qui vaut le détour! Depuis quelques semaines seulement, vous pouvez manger de l’excellente cuisine indienne au croisement de la rue de Brébeuf.

Ceux qui passent souvent dans ce coin ont peut-être remarqué que la façade de l’ancien Starbucks est devenue complètement rose. C’est là que le India Rosa a ouvert ses portes.

C’est en fait la famille derrière le populaire resto Sandhu qui est à la tête de ce tout nouveau restaurant indien/bar à cocktails.

Le cocktail Rosa's Elixir Ariane Labrèche

Au India Rosa, la carte des alcools est assez impressionnante. Les cocktails sont certainement le point fort de ce menu. C’est le mixologue Fidel Vasquez qui signe le tout d’une main de maître avec des cocktails aussi beaux que bons. Ce dernier utilise des alcools et des ingrédients de qualité, et ça se goûte dès la première gorgée! Les sirops et les mélanges d’épices sont également tous faits maison.

Le plus l’fun dans tout ça, c’est que les prix des cocktails sont les mêmes que dans les autres établissements de la ville (soit entre 11 $ et 15,50 $), mais ce n’est pas une excuse pour servir de l’alcool cheap! Les cocktails sont faits à base de Gin Hendrix (entre autres) et de whisky haut de gamme.

Le cocktail Indian Summer Ariane Labrèche

Du côté de la bouffe, les bouchées sont à l’honneur au India Rosa. En fait, c’est le resto parfait pour aller boire et prendre une bouchée jusqu’à tard, car l’établissement ferme à 2 h les jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez donc soit y aller entre amis et commander une foule d’entrées à partager, soit y aller plus classique et commander un repas. Dans les deux cas, vous ne serez pas déçu, car vous offrirez un voyage en Inde à vos papilles!

Kebab d'agneau Ariane Labrèche

Les plats sont goûteux, juste assez épicés pour ne pas trop déranger, et il y a plusieurs options végétariennes et végétaliennes. Tout le monde y trouvera son compte!

Le cocktail Chai Masala Ariane Labrèche

Les coups de cœur Silo 57:

Le cocktail GURU pour bien commencer la soirée

Le cocktail GURU Ariane Labrèche

Le Dahl Makhani à manger avec les délicieux pains naans

Dahl Makhani Ariane Labrèche

Le poulet Hariyali qui est servi avec une délicieuse sauce à la menthe

Poulet Hariayali Ariane Labrèche

India Rosa

1241, rue Mont-Royal Est

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!