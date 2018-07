Championnat national féminin de baseball 2018

Photo Audrey Lessard Parmi les membres de la formation du Québec, il y a dans la rangée du haut Mathieu Péclet, entraîneur, Andréanne Leblanc, Alexane Fournier, Catherine Labelle, Anne-Sophie Lavallée, Marie-France Castillo, Ariane Lévesque, Émilie Dugas et Dickson Castillo, entraîneur. Dans la rangée du bas on aperçoit Bridget Kelly, Meghan Jasmin, Élyane Guèvremont, Isabella Denis, Sophy Gagné et Erica Ahad.