Des vacances en ville

Pour plusieurs, Montréal n’est pas synonyme de vacances et de repos, mais plutôt de construction et de détours...Nonobstant les petits tracas de la route, notre métropole est une destination courue par les vacanciers et je vous en donne la preuve! Débutez votre parcours de touriste par des soirées détente au spa Bota Bota. Puis, redécouvrez notre gastronomie québécoise Chez L’Épicier, qui s’est refait une beauté et finalement rendez-vous au premier festival du cocktail qui met en vedette aussi les produits québécois. Voici donc trois sorties qui vous donneront le goût d’être en vacances en ville.

BOIRE : Une première édition pour le CocktailFest

Photo courtoisie

Votre attention, chers amateurs de cocktails! Une grande nouvelle arrive en ville : la première édition du CocktailFest de Montréal sera lancée pour la première fois, ce dimanche, au Théâtre Saint-James. En effet, le fondateur de l’événement, Juan Cabrera, réunit plus d’une quinzaine de bar et de restaurants pour vous offrir les meilleurs drinks et vous faire découvrir les grands secrets de la mixologie. Parmi les kiosques participants, on retrouve le Mayfair, Le Royal, Kampai Garden, le Santos, le Bord’Elle et plus encore. Leur mission sera de vous offrir des créations les plus originales créées à partir de spiritueux québécois comme Rouge Gorge Vermouth, Be Origin Gin ou encore Rhum Sainte-Marie. De plus, pour ceux qui auront un petit creux, faites un petit tour aux stations gourmandes qui incluent des tacos de Tacos Victor et des bouchées de la brasserie Les Enfants Terribles. (Pour vous procurer des billets, rendez-vous www.cocktailfest.ca- 265 Saint-Jacques Ouest, Montréal)

MANGER : Chez l’épicier, une gastronomie à redécouvrir encore et encore!

Photo courtoisie

Le restaurant classique du Vieux-Montréal Chez l’épicier s’est refait une beauté. L’établissement qui a réouvert ses portes, à la suite de quelques importantes rénovations, devient désormais L’Épicier 2.0. Ce qu’on remarque d’abord, c’est la division des lieux en deux : section bar avec cocktails et huîtres et section salle à manger avec interaction de la cuisine. Puis, le propriétaire-chef du restaurant Laurent Godbout a ensuite misé sur un nouveau menu et confie la cuisine au chef exécutif Samy Benabed, qui incorpore plusieurs produits du terroir dans tous ses plats. J’ai adoré redécouvrir les assiettes exécutées avec beaucoup d’originalité. Par exemple, j’ai adoré leurs huîtres gratinées au cheddar de l’Île-aux-Grues et d’une touche d’érable, servie avec un Apérol Spritz nouveau genre, à la section bar. J’ai eu aussi un énorme coup de cœur pour le plat de « pâtes » remplacées par des carottes, garnies d’une sauce tomate bolognaise au canard. C’est si bon que j’ai demandé au chef de me livrer son secret! D’ailleurs, les prix se situent entre 14 et 44 dollars et le menu dégustation est à 90 dollars pour huit services et 70 dollars de plus pour l’accord mets-vins. (311 rue Saint-Paul Est, Montréal)

SORTIR : La saison estivale au Bota Bota

Photo courtoisie

Oh oui, le spa-sur-l’eau le plus en vogue de la métropole, le Bota Bota récidive cet été, avec plusieurs soirées populaires comme leur 5 à 7 de musique live, tous les jeudis. C’est donc sur la magnifique terrasse flottante (qui donne une vue imprégnable du fleuve Saint-Laurent) que les différents artistes invités viendront donner une prestation gratuite, allant de la harpe chinoise au pop jazz. Ensuite, l’accès aux circuits d’eaux seront ouvert jusqu’à 22 heures. De plus, l’événement Dérive Nocturne est aussi l’occasion de relaxer au spa, jusqu’aux petites heures de la nuit avec DJ, immersion musicale et rituel Aufguss, tous les premiers vendredis du mois. Surveillez également les événements ciné-spa, les vendredis, une fois par mois, en collaboration avec le Cinéma Beaubien et Cinéma du Parc, dans les jardins du Bota Bota. Le popcorn est inclus! (Vieux-Montréal, entre De la Commune Ouest et McGill)